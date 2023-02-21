Andriy Boryachuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Boryachuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Boryachuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andriy Boryachuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andriy Boryachuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Boryachuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Boryachuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Boryachuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Boryachuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Boryachuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Boryachuk 23 Nisan 1996 tarihinde Vinnytsya şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Борячук Андрій Васильович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Boryachuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Andriy Boryachuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Andriy Boryachuk'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andriy Boryachuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andreyboriachuk/

Andriy Boryachuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Boryachuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Andriy Boryachuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Boryachuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2015 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2017 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2017 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar D.

21 Ocak 2020 yılında Ç. Rizespor

3 Ağustos 2020 yılında Shakhtar D.

24 Ağustos 2020 yılında Mezőkövesd

18 Ocak 2021 yılında Shakhtar D.

19 Ocak 2021 yılında Rukh Lviv

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar D.

26 Ağustos 2022 yılında Metalist 1925

31 Aralık 2022 yılında Shakhtar D.

Andriy Boryachuk kimdir

Andriy Boryachuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Boryachuk şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shakhtar Donetsk

Andriy Boryachuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 3 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Andriy Boryachuk nereli

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