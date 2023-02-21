Georgiy Sudakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Sudakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgiy Sudakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgiy Sudakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgiy Sudakov 1 Eylül 2002 tarihinde Bryanka, Lugansk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Судаков Георгій Вікторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgiy Sudakov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Georgiy Sudakov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Georgiy Sudakov'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Georgiy Sudakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/sudakov_11/

Georgiy Sudakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgiy Sudakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Georgiy Sudakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgiy Sudakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2021 yılında Shakhtar D.

Georgiy Sudakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgiy Sudakov şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgiy Sudakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sokil Bryanka (2013-2014), Metalist Kharkiv (2014-2016), Shakhtar Donetsk (2017-2019)

Ukrayna takımında 3 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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