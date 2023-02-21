Dmytro Topalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Topalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Topalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Topalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Topalov 12 Mart 1998 tarihinde Blyzhne, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Топалов Дмитро Едуардович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Topalov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Dmytro Topalov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmytro Topalov'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Topalov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/topal10/

Dmytro Topalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Topalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dmytro Topalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Topalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2015 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2017 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2019 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2022 yılında Shakhtar D.

Dmytro Topalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Topalov şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dmytro Topalov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.