Oleg Ocheretko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Ocheretko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleg Ocheretko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleg Ocheretko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleg Ocheretko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Ocheretko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleg Ocheretko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Ocheretko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Ocheretko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Ocheretko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Ocheretko 25 Mayıs 2003 tarihinde Makiivka, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Очеретько Олег Андрійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Ocheretko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleg Ocheretko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Oleg Ocheretko'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg Ocheretko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Ocheretko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleg Ocheretko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Ocheretko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar II

3 Ağustos 2020 yılında Shakhtar D.

26 Eylül 2020 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar D.

Oleg Ocheretko kimdir

Oleg Ocheretko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Ocheretko şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Oleg Ocheretko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Oleg Ocheretko nereli

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