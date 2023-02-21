Oleksiy Shevchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Shevchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksiy Shevchenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksiy Shevchenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleksiy Shevchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Shevchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksiy Shevchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Shevchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksiy Shevchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksiy Shevchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksiy Shevchenko 24 Şubat 1992 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Шевченко Олексій Миколайович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksiy Shevchenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleksiy Shevchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Oleksiy Shevchenko'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksiy Shevchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aleksey_sheva/

Oleksiy Shevchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksiy Shevchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oleksiy Shevchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksiy Shevchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Zaporizhya II

1 Ocak 2012 yılında Metalurg Z.

25 Ağustos 2013 yılında Dynamo Kyiv II

1 Mart 2014 yılında Goverla

30 Haziran 2014 yılında Dynamo Kyiv II

31 Temmuz 2014 yılında Olimpik Donetsk

31 Aralık 2014 yılında Dynamo Kyiv II

12 Mart 2015 yılında Torpedo Kutaisi

30 Haziran 2015 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2015 yılında FC Dila

31 Aralık 2015 yılında Dynamo Kyiv II

22 Ocak 2016 yılında Zorya Luhansk

22 Şubat 2018 yılında Karpaty

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar D.

Oleksiy Shevchenko kimdir

Oleksiy Shevchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksiy Shevchenko şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Inter Dnipropetrovsk

Oleksiy Shevchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Oleksiy Shevchenko nereli

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