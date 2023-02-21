Yaroslav Rakitskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Rakitskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Rakitskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Rakitskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Rakitskyi 3 Ağustos 1989 tarihinde Pershotravensk, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ракіцький Ярослав Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Rakitskyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Yaroslav Rakitskyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Rakitskyi'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Rakitskyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rakitskyy_official/

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Yaroslav Rakitskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Rakitskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yaroslav Rakitskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Rakitskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Shakhtar II

1 Ağustos 2009 yılında Shakhtar D.

28 Ocak 2019 yılında Zenit

2 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

28 Temmuz 2022 yılında Adana Demirspor

16 Ocak 2023 yılında Shakhtar D.

Yaroslav Rakitskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Rakitskyi şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yaroslav Rakitskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shakhtar Donetsk

Ukrayna takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 4 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

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