Taras Stepanenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Stepanenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taras Stepanenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taras Stepanenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taras Stepanenko 8 Ağustos 1989 tarihinde Velyka Novosilka, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Степаненко Тарас Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taras Stepanenko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Taras Stepanenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Taras Stepanenko'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Taras Stepanenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tarasstepanenko/

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Taras Stepanenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taras Stepanenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Taras Stepanenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taras Stepanenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Zaporizhya II

1 Temmuz 2007 yılında Metalurg Z.

1 Temmuz 2010 yılında Shakhtar D.

Taras Stepanenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taras Stepanenko şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Taras Stepanenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosmos Zaporizhya, Torpedo Zaporizhya

Ukrayna takımında 6 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 73 maçta 4 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 1 gol atmıştır.

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