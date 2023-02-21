Andriy Pyatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Pyatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Pyatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Pyatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Pyatov 28 Haziran 1984 tarihinde Kirovograd şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da П'ятов Андрій Валерійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Pyatov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Andriy Pyatov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Ocak 2007 tarihinde katılmıştır. Andriy Pyatov'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andriy Pyatov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/piat30/

Andriy Pyatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Pyatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andriy Pyatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Pyatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2001 yılında Vorskla II

1 Temmuz 2004 yılında Vorskla-Naftogaz

1 Ocak 2007 yılında Shakhtar D.

2 Ocak 2007 yılında Vorskla Poltava

30 Haziran 2007 yılında Shakhtar D.

Andriy Pyatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Pyatov şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andriy Pyatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Artemida Kirovograd

Ukrayna takımında 12 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 102 maçta 0 gol atmıştır.

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