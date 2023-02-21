Danylo Sikan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo Sikan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danylo Sikan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danylo Sikan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danylo Sikan 16 Nisan 2001 tarihinde Zhytomyr şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сікан Данило Ярославович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danylo Sikan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GG11 yapmaktadır. Danylo Sikan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Danylo Sikan'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Danylo Sikan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danilsikan/

Danylo Sikan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danylo Sikan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danylo Sikan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danylo Sikan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Karpaty U19

21 Ocak 2019 yılında Shakhtar II

13 Şubat 2019 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2020 yılında Shakhtar D.

17 Eylül 2020 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2021 yılında Shakhtar D.

31 Ocak 2022 yılında Hansa Rostock

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar D.

Danylo Sikan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danylo Sikan şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danylo Sikan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polissya-2 Zhytomyr

Ukrayna takımında 19 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 14 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 7 gol atmıştır.

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