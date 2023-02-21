Eduard Kozik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Kozik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Kozik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Kozik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Kozik 19 Nisan 2003 tarihinde Grudky, Volyn Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Козік Едуард Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Kozik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Eduard Kozik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eduard Kozik'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eduard Kozik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Kozik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduard Kozik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Kozik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Shakhtar U19

1 Ağustos 2020 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2021 yılında Shakhtar U19

22 Şubat 2022 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2022 yılında Shakhtar D.

Eduard Kozik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Kozik şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eduard Kozik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BRW-VIK Volodymyr-Volynskyi (2015-2017), Shakhtar Donetsk (2017-2019)

Ukrayna U19 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 3 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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