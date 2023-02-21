Dmytro Riznyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Riznyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Riznyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Riznyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Riznyk 30 Ocak 1999 tarihinde Poltava şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Різник Дмитро Григорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Riznyk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Dmytro Riznyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dmytro Riznyk'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Riznyk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/dimka_reznik?igshid=16a0k8i4pinlj

Dmytro Riznyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Riznyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dmytro Riznyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Riznyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vorskla U19

1 Temmuz 2018 yılında Vorskla II

1 Temmuz 2019 yılında Vorskla Poltava

10 Şubat 2023 yılında Shakhtar D.

Dmytro Riznyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Riznyk şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dmytro Riznyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 23 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 20 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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