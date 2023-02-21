İvan Petryak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Petryak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Petryak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Petryak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Petryak 13 Mart 1994 tarihinde Smila, Cherkasy Oblast şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Петряк Іван Євгенійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Petryak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. İvan Petryak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Petryak'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İvan Petryak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/petryak1994/

İvan Petryak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Petryak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Petryak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Petryak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Zorya II

1 Ocak 2014 yılında Zorya Luhansk

1 Temmuz 2016 yılında Shakhtar D.

6 Temmuz 2016 yılında Zorya Luhansk

30 Haziran 2017 yılında Shakhtar D.

9 Temmuz 2018 yılında Ferencváros

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar D.

4 Temmuz 2019 yılında Fehérvár

22 Ağustos 2022 yılında Shakhtar D.

İvan Petryak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Petryak şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

İvan Petryak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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