Andriy Totovytskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Totovytskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Totovytskyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andriy Totovytskyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Andriy Totovytskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Totovytskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Totovytskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Totovytskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Totovytskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Totovytskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Totovytskyi 20 Ocak 1993 tarihinde Krychylsk, Rivne Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Тотовицький Андрій Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Totovytskyi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Andriy Totovytskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andriy Totovytskyi'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andriy Totovytskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Totovytskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andriy Totovytskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Totovytskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dynamo Kyiv U17

1 Temmuz 2010 yılında Shakhtar 3

1 Temmuz 2012 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2013 yılında Illichivets

31 Aralık 2014 yılında Shakhtar II

13 Ocak 2015 yılında Zorya Luhansk

30 Haziran 2016 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2016 yılında Shakhtar D.

31 Ağustos 2016 yılında KV Kortrijk

30 Haziran 2017 yılında Shakhtar D.

1 Eylül 2017 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2018 yılında Shakhtar D.

22 Ocak 2020 yılında Desna

1 Ocak 2022 yılında Kolos Kovalivka

21 Temmuz 2022 yılında Shakhtar D.

Andriy Totovytskyi kimdir

Andriy Totovytskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Totovytskyi şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Andriy Totovytskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andriy Totovytskyi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Artem Arkhipov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Arkhipov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Arkhipov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Arkhipov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bogdan Butko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Butko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bogdan Butko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Butko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Aleshin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Aleshin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Aleshin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Aleshin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Kyryukhantsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Kyryukhantsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Kyryukhantsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Kyryukhantsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!