Andriy Totovytskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Totovytskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Totovytskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Totovytskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Totovytskyi 20 Ocak 1993 tarihinde Krychylsk, Rivne Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Тотовицький Андрій Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Totovytskyi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Andriy Totovytskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andriy Totovytskyi'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andriy Totovytskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Totovytskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andriy Totovytskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Totovytskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dynamo Kyiv U17

1 Temmuz 2010 yılında Shakhtar 3

1 Temmuz 2012 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2013 yılında Illichivets

31 Aralık 2014 yılında Shakhtar II

13 Ocak 2015 yılında Zorya Luhansk

30 Haziran 2016 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2016 yılında Shakhtar D.

31 Ağustos 2016 yılında KV Kortrijk

30 Haziran 2017 yılında Shakhtar D.

1 Eylül 2017 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2018 yılında Shakhtar D.

22 Ocak 2020 yılında Desna

1 Ocak 2022 yılında Kolos Kovalivka

21 Temmuz 2022 yılında Shakhtar D.

Andriy Totovytskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Totovytskyi şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Andriy Totovytskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

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