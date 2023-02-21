Giorgi Gocholeishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Gocholeishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Gocholeishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Gocholeishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Gocholeishvili 14 Şubat 2001 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი გოჩოლეიშვილი şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Gocholeishvili Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bene-Sport yapmaktadır. Giorgi Gocholeishvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giorgi Gocholeishvili'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Giorgi Gocholeishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Gocholeishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Giorgi Gocholeishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Gocholeishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Saburtalo

1 Ocak 2023 yılında Shakhtar D.

Giorgi Gocholeishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Gocholeishvili şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Gocholeishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 20 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.