Bogdan Mykhaylichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Mykhaylichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Mykhaylichenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Mykhaylichenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Mykhaylichenko 21 Mart 1997 tarihinde Boryspil, Kyiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Михайліченко Богдан Васильович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Mykhaylichenko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Bogdan Mykhaylichenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Mykhaylichenko'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Mykhaylichenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mykhailichenko_44/

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Bogdan Mykhaylichenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Mykhaylichenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bogdan Mykhaylichenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Mykhaylichenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2014 yılında Dynamo Kyiv II

12 Temmuz 2017 yılında Stal Kamyanske

31 Aralık 2017 yılında Dynamo Kyiv II

19 Temmuz 2018 yılında Zorya Luhansk

30 Haziran 2019 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2019 yılında Zorya Luhansk

3 Ağustos 2020 yılında RSC Anderlecht

27 Temmuz 2022 yılında Shakhtar D.

30 Haziran 2023 yılında RSC Anderlecht

Bogdan Mykhaylichenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Mykhaylichenko şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bogdan Mykhaylichenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Knyazah Schaslyve (2009-2010), Dinamo Kiev (2010-2014)

Ukrayna takımında 3 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 21 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

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