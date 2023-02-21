Oleksandr Zubkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Zubkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Zubkov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksandr Zubkov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleksandr Zubkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Zubkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Zubkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Zubkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Zubkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Zubkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Zubkov 3 Ağustos 1996 tarihinde Makiivka, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Зубков Олександр Валерійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Zubkov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleksandr Zubkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Zubkov'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Zubkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zubiksane4ka/

Oleksandr Zubkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Zubkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oleksandr Zubkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Zubkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2014 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2017 yılında Shakhtar D.

30 Ağustos 2018 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2019 yılında Ferencváros

30 Haziran 2020 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2020 yılında Ferencváros

5 Ağustos 2022 yılında Shakhtar D.

Oleksandr Zubkov kimdir

Oleksandr Zubkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Zubkov şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shakhtar Donetsk (-2014)

Oleksandr Zubkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 20 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 5 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 5 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oleksandr Zubkov nereli

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