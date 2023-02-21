Anatoliy Trubin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anatoliy Trubin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anatoliy Trubin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anatoliy Trubin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anatoliy Trubin 1 Ağustos 2001 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Трубін Анатолій Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anatoliy Trubin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PART of the GAME yapmaktadır. Anatoliy Trubin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Anatoliy Trubin'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anatoliy Trubin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anatoliytrubin81/

Anatoliy Trubin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anatoliy Trubin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 11.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anatoliy Trubin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anatoliy Trubin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2018 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2020 yılında Shakhtar D.

Anatoliy Trubin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anatoliy Trubin şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Anatoliy Trubin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 23 numaralı formasıyla 31 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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