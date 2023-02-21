Lucas Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Taylor 10 Nisan 1995 tarihinde Guarulhos şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Taylor Maia Reis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Taylor Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Lucas Taylor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Taylor'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Taylor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Taylor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2016 yılında Palmeiras

21 Nisan 2016 yılında Criciúma EC

1 Eylül 2016 yılında Palmeiras

2 Eylül 2016 yılında Paraná

1 Aralık 2016 yılında Palmeiras

12 Ocak 2017 yılında Red Bull

11 Mayıs 2017 yılında Palmeiras

8 Haziran 2017 yılında Paysandu SC

30 Kasım 2017 yılında Palmeiras

1 Şubat 2018 yılında Botafogo-SP

25 Nisan 2018 yılında Palmeiras

26 Nisan 2018 yılında Boa Esporte

23 Temmuz 2018 yılında Palmeiras

24 Temmuz 2018 yılında PFC Lviv

3 Nisan 2019 yılında Palmeiras

5 Temmuz 2019 yılında Estoril Praia

17 Ocak 2020 yılında SK Dnipro-1

1 Temmuz 2021 yılında PAOK

22 Ağustos 2022 yılında Shakhtar D.

30 Haziran 2023 yılında PAOK

Lucas Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Taylor şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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