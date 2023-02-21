Maryan Faryna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maryan Faryna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maryan Faryna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maryan Faryna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maryan Faryna 28 Ağustos 2003 tarihinde Kamyane, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Фарина Мар'ян Іванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maryan Faryna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSM Group yapmaktadır. Maryan Faryna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maryan Faryna'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Maryan Faryna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maryan Faryna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maryan Faryna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maryan Faryna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Shakhtar D.

Maryan Faryna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maryan Faryna şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maryan Faryna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuSSh Zhydachiv (2013-2014), Skala Morshyn (2015-2019), VIK-Volyn Volodymyr-Volynsklyi (2019)

Ukrayna U21 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 21 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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