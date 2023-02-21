Lassina Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lassina Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lassina Traore kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lassina Traore ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lassina Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lassina Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lassina Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lassina Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lassina Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lassina Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lassina Traore 12 Ocak 2001 tarihinde Bobo-Dioulasso şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.Gerçek adı da Lassina Chamste Soudine Franck Traoré şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lassina Traore Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forza Sports Group yapmaktadır. Lassina Traore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lassina Traore'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Lassina Traore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/traorelassinafranc/

Lassina Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lassina Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lassina Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lassina Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ajax CT Youth

4 Ocak 2019 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2019 yılında Ajax

1 Temmuz 2021 yılında Shakhtar D.

Lassina Traore kimdir

Lassina Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lassina Traore şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rahimo FC (2007-2017), Ajax Cape Town (2017-2019)

Lassina Traore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Burkina Faso takımında 2 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 7 gol atmıştır.

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Lassina Traore nereli

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