Yegor Nazaryna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Nazaryna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yegor Nazaryna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yegor Nazaryna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yegor Nazaryna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Nazaryna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yegor Nazaryna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Nazaryna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yegor Nazaryna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yegor Nazaryna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yegor Nazaryna 10 Temmuz 1997 tarihinde Pryluky, Chernigiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Назарина Єгор Анатолійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yegor Nazaryna Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Yegor Nazaryna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yegor Nazaryna'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Yegor Nazaryna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nazarynayegor/

Yegor Nazaryna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yegor Nazaryna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yegor Nazaryna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yegor Nazaryna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında Dnipro U19

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro II

1 Temmuz 2017 yılında Dnipro

8 Ocak 2018 yılında Royal Antwerp

2 Eylül 2019 yılında Karpaty

30 Haziran 2020 yılında Royal Antwerp

28 Temmuz 2020 yılında Zorya Luhansk

22 Eylül 2022 yılında Shakhtar D.

Yegor Nazaryna kimdir

Yegor Nazaryna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yegor Nazaryna şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yevropa Pryluky (-2010), Dynamo Kyiv (2010-2014)

Yegor Nazaryna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 21 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Yegor Nazaryna nereli

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