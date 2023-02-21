Neven Djurasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neven Djurasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neven Djurasek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neven Djurasek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neven Djurasek 15 Ağustos 1998 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Neven Đurasek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neven Djurasek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Friends & Football International LLC yapmaktadır. Neven Djurasek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Neven Djurasek'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Neven Djurasek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neven Djurasek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Neven Djurasek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neven Djurasek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2013 yılında NK Varazdin U17

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb II

6 Temmuz 2018 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2019 yılında Din. Zagreb II

15 Temmuz 2019 yılında NK Varazdin

30 Haziran 2021 yılında Din. Zagreb II

6 Temmuz 2021 yılında SK Dnipro-1

31 Mart 2022 yılında Din. Zagreb II

1 Nisan 2022 yılında NK Olimpija

30 Haziran 2022 yılında Din. Zagreb II

20 Temmuz 2022 yılında Shakhtar D.

Neven Djurasek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neven Djurasek şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Neven Djurasek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 18 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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