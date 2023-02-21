Neven Djurasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neven Djurasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Neven Djurasek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Neven Djurasek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Neven Djurasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neven Djurasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Neven Djurasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neven Djurasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neven Djurasek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neven Djurasek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neven Djurasek 15 Ağustos 1998 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Neven Đurasek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neven Djurasek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Friends & Football International LLC yapmaktadır. Neven Djurasek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Neven Djurasek'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Neven Djurasek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neven Djurasek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Neven Djurasek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neven Djurasek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2013 yılında NK Varazdin U17

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb II

6 Temmuz 2018 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2019 yılında Din. Zagreb II

15 Temmuz 2019 yılında NK Varazdin

30 Haziran 2021 yılında Din. Zagreb II

6 Temmuz 2021 yılında SK Dnipro-1

31 Mart 2022 yılında Din. Zagreb II

1 Nisan 2022 yılında NK Olimpija

30 Haziran 2022 yılında Din. Zagreb II

20 Temmuz 2022 yılında Shakhtar D.

Neven Djurasek kimdir

Neven Djurasek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neven Djurasek şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Neven Djurasek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 18 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Neven Djurasek nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
David Hovorka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Hovorka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Hovorka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Hovorka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vyacheslav Churko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Churko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vyacheslav Churko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Churko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denis Halinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Halinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denis Halinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Halinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denys Antyukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Antyukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denys Antyukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Antyukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!