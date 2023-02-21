Dmytro Kryskiv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Kryskiv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmytro Kryskiv kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmytro Kryskiv ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dmytro Kryskiv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Kryskiv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmytro Kryskiv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Kryskiv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Kryskiv adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Kryskiv Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Kryskiv 6 Ekim 2000 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Криськів Дмитро Ігорович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Kryskiv Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PART of the GAME yapmaktadır. Dmytro Kryskiv, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmytro Kryskiv'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Kryskiv Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Kryskiv isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dmytro Kryskiv Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Kryskiv futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar II

24 Eylül 2020 yılında FK Mariupol

1 Ekim 2020 yılında Shakhtar II

3 Ekim 2020 yılında Metalist 1925

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2022 yılında Shakhtar D.

Dmytro Kryskiv kimdir

Dmytro Kryskiv Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Kryskiv şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Metalist Kharkiv

Dmytro Kryskiv Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 5 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 21 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dmytro Kryskiv nereli

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