Maryan Shved kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maryan Shved Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maryan Shved adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maryan Shved Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maryan Shved 16 Temmuz 1997 tarihinde Mykolaiv, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Швед Мар'ян Васильович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maryan Shved Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Maryan Shved, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Maryan Shved'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Maryan Shved Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.shved35/?hl=it

Maryan Shved Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maryan Shved isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maryan Shved Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maryan Shved futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Karpaty U19

1 Ocak 2015 yılında Karpaty

4 Ağustos 2015 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında Sevilla Atl.

30 Ağustos 2017 yılında Karpaty

31 Ocak 2019 yılında Celtic

1 Şubat 2019 yılında Karpaty

10 Mayıs 2019 yılında Celtic

15 Ağustos 2020 yılında KV Mechelen

30 Haziran 2021 yılında Celtic

23 Temmuz 2021 yılında KV Mechelen

1 Eylül 2022 yılında Shakhtar D.

Maryan Shved Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maryan Shved şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maryan Shved Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karpaty Lviv (2004-2014)

Ukrayna takımında 8 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 17 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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