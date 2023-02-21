Kevin Kelsy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Kelsy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Kelsy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Kelsy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Kelsy 27 Temmuz 2004 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Jesús Kelsy Genez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Kelsy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Kelsy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Kelsy'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Kevin Kelsy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Kelsy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Kelsy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Kelsy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Mineros

1 Ocak 2023 yılında Boston River

31 Ocak 2023 yılında Shakhtar D.

Kevin Kelsy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Kelsy şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Kelsy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela U20 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.