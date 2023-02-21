Kevin Kelsy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Kelsy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Kelsy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Kelsy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kevin Kelsy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Kelsy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Kelsy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Kelsy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Kelsy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Kelsy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Kelsy 27 Temmuz 2004 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Jesús Kelsy Genez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Kelsy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Kelsy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Kelsy'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Kevin Kelsy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Kelsy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Kelsy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Kelsy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Mineros

1 Ocak 2023 yılında Boston River

31 Ocak 2023 yılında Shakhtar D.

Kevin Kelsy kimdir

Kevin Kelsy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Kelsy şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Kelsy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela U20 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin Kelsy nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
David Hovorka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Hovorka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Hovorka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Hovorka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vyacheslav Churko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Churko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vyacheslav Churko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Churko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denis Halinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Halinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denis Halinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Halinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denys Antyukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Antyukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denys Antyukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Antyukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!