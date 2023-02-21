Valeriy Bondar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Bondar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valeriy Bondar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valeriy Bondar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valeriy Bondar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Bondar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valeriy Bondar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Bondar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Bondar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Bondar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Bondar 27 Şubat 1999 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бондар Валерій Юрійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Bondar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PART of the GAME yapmaktadır. Valeriy Bondar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Valeriy Bondar'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 31 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Valeriy Bondar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valeriybondar_44/

Valeriy Bondar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Bondar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Valeriy Bondar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Bondar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar D.

Valeriy Bondar kimdir

Valeriy Bondar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Bondar şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shakhtar Donetsk

Valeriy Bondar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 2 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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Valeriy Bondar nereli

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