Yukhym Konoplya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yukhym Konoplya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yukhym Konoplya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yukhym Konoplya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yukhym Konoplya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yukhym Konoplya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yukhym Konoplya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yukhym Konoplya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yukhym Konoplya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yukhym Konoplya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yukhym Konoplya 26 Ağustos 1999 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Конопля Юхим Дмитрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yukhym Konoplya Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Yukhym Konoplya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yukhym Konoplya'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Eylül 2026 tarihinde bitmektedir.

Yukhym Konoplya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/konoplya_efim26/

Yukhym Konoplya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yukhym Konoplya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yukhym Konoplya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yukhym Konoplya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar D.

2 Temmuz 2019 yılında Desna

30 Haziran 2021 yılında Shakhtar D.

Yukhym Konoplya kimdir

Yukhym Konoplya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yukhym Konoplya şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Yukhym Konoplya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 2 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 17 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 17 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Yukhym Konoplya nereli

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