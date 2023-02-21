Mykola Matvienko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykola Matvienko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykola Matvienko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykola Matvienko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykola Matvienko 2 Mayıs 1996 tarihinde Saky, Krym şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Матвієнко Микола Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykola Matvienko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Mykola Matvienko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mykola Matvienko'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mykola Matvienko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/koliamatvienko/

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Mykola Matvienko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykola Matvienko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 11.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mykola Matvienko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykola Matvienko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Shakhtar II

20 Şubat 2017 yılında Karpaty

30 Haziran 2017 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2017 yılında Shakhtar D.

3 Temmuz 2017 yılında Vorskla Poltava

31 Aralık 2017 yılında Shakhtar D.

Mykola Matvienko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykola Matvienko şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mykola Matvienko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shakhtar Donetsk

Ukrayna takımında 22 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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