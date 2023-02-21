Viktor Kornienko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Kornienko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Kornienko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Kornienko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Kornienko 14 Şubat 1999 tarihinde Poltava şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Корнієнко Віктор Валерійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Kornienko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Viktor Kornienko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhtar Donetsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhtar Donetsk takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Viktor Kornienko'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Viktor Kornienko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kornienko_vitya_/

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Viktor Kornienko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Kornienko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Viktor Kornienko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Kornienko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2019 yılında FK Mariupol

31 Temmuz 2020 yılında Shakhtar II

1 Ağustos 2020 yılında Shakhtar D.

Viktor Kornienko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Kornienko şuan Shakhtar Donetsk takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Viktor Kornienko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 3 numaralı formasıyla 8 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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