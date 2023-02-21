Awer Mabil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Awer Mabil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Awer Mabil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Awer Mabil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Awer Mabil 15 Eylül 1995 tarihinde Kakuma şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya,Southern Sudan uyrukludur.Gerçek adı da Awer Bul Mabil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Awer Mabil Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DV7 Management yapmaktadır. Awer Mabil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Awer Mabil'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Awer Mabil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/awermabil17

http://www.instagram.com/awermabil10/

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Awer Mabil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Awer Mabil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Awer Mabil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Awer Mabil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Adelaide U21

1 Nisan 2012 yılında Campbelltown

30 Temmuz 2012 yılında Adelaide U21

1 Temmuz 2013 yılında Adelaide United

23 Temmuz 2015 yılında Midtjylland

3 Ağustos 2016 yılında Esbjerg fB

30 Haziran 2017 yılında Midtjylland

7 Temmuz 2017 yılında Paços Ferreira

30 Haziran 2018 yılında Midtjylland

8 Şubat 2022 yılında Kasımpaşa

30 Haziran 2022 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2022 yılında Cádiz CF

4 Ocak 2023 yılında Sparta Prag

30 Haziran 2023 yılında Cádiz CF

Awer Mabil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Awer Mabil şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Awer Mabil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Playford City (2007-2010), SA NTC (2011)

Avustralya takımında 11 numaralı formasıyla 15 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 7 gol atmıştır.

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