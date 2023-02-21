Matej Kovar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Kovar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matej Kovar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matej Kovar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matej Kovar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Kovar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matej Kovar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Kovar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Kovar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Kovar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Kovar 17 Mayıs 2000 tarihinde Uherské Hradiště şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Kovář şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Kovar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Matej Kovar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Kovar'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Kovar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mkovar1705/

Matej Kovar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Kovar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Matej Kovar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Kovar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2018 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2018 yılında Man Utd U23

28 Ağustos 2020 yılında Swindon Town

6 Ocak 2021 yılında Man Utd U23

31 Ocak 2022 yılında Burton Albion

31 Mayıs 2022 yılında Man Utd U23

8 Eylül 2022 yılında Sparta Prag

30 Haziran 2023 yılında Man Utd U21

Matej Kovar kimdir

Matej Kovar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Kovar şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.FC Slovácko (2008 - 2018)

Matej Kovar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matej Kovar nereli

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