Tomas Wiesner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Wiesner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Wiesner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Wiesner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Wiesner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Wiesner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Wiesner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Wiesner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Wiesner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Wiesner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Wiesner 17 Temmuz 1997 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Wiesner şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Wiesner Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Tomas Wiesner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Tomas Wiesner'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Wiesner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Wiesner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Wiesner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Wiesner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sparta Praha B

28 Temmuz 2016 yılında Vlasim

31 Aralık 2017 yılında Sparta Praha B

20 Şubat 2018 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2018 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2018 yılında Sparta Prag

22 Şubat 2019 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2020 yılında Sparta Prag

Tomas Wiesner kimdir

Tomas Wiesner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Wiesner şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK GORDIC Praha Kačerov (2003 - 2006)
AC Sparta Praha (2006 - 2015)

Tomas Wiesner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 22 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomas Wiesner nereli

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