Milan Heca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Heca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Heca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Heca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Heca 21 Mart 1991 tarihinde Krumvíř şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Milan Heča şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Heca Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Milan Heca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Milan Heca'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Heca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Heca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Milan Heca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Heca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Slovacko

1 Temmuz 2018 yılında Sparta Prag

Milan Heca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Heca şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Krumvíř (1998 - 2001)FK Šardice (2001 - 2006)1.FC Slovácko (2006 - 2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.