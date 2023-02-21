Jakub Jankto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Jankto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Jankto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Jankto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Jankto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Jankto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Jankto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Jankto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Jankto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Jankto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Jankto 19 Ocak 1996 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Jankto Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gr Sports yapmaktadır. Jakub Jankto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Jankto'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Jankto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jakubjanktojr/

Jakub Jankto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Jankto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jakub Jankto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Jankto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2014 yılında Udinese U19

1 Temmuz 2015 yılında Udinese

27 Temmuz 2015 yılında Ascoli

30 Haziran 2016 yılında Udinese

6 Temmuz 2018 yılında Sampdoria

30 Haziran 2019 yılında Udinese

1 Temmuz 2019 yılında Sampdoria

20 Ağustos 2021 yılında Getafe

10 Ağustos 2022 yılında Sparta Prag

30 Haziran 2023 yılında Getafe

Jakub Jankto kimdir

Jakub Jankto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Jankto şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Slavia Praha (2002-2011), FK Viktoria Žižkov (2011), SK Slavia Praha (2012-2014)

Jakub Jankto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 14 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Jakub Jankto nereli

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