Tomas Cvancara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cvancara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Cvancara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Cvancara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Cvancara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cvancara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Cvancara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cvancara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Cvancara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Cvancara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Cvancara 13 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Čvančara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Cvancara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Tomas Cvancara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Cvancara'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Tomas Cvancara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Cvancara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Cvancara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Cvancara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2017 yılında SK Slavia U17

1 Temmuz 2017 yılında SK Slavia U19

22 Şubat 2018 yılında Jablonec

16 Ocak 2019 yılında Empoli U19

30 Haziran 2019 yılında Jablonec

17 Temmuz 2019 yılında Vysehrad

31 Temmuz 2020 yılında Jablonec

14 Ocak 2021 yılında SFC Opava

30 Haziran 2021 yılında Jablonec

1 Ocak 2022 yılında Sparta Prag

Tomas Cvancara kimdir

Tomas Cvancara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Cvancara şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Sokol Libiš (2006 - 2009)
FK Neratovice-Byškovice (2009 - 2010)
AC Sparta Praha (2010 - 2011)
FK Neratovice-Byškovice (2011 - 2014)
FK Admira Praha (2015)
TJ Sokol Libiš (2016)
FK Meteor Praha (2016 - 2017)
SK Slavia Praha (2017 - 2018)

Tomas Cvancara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomas Cvancara nereli

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