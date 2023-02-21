Vojtech Vorel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Vorel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vojtech Vorel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vojtech Vorel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vojtech Vorel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Vorel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vojtech Vorel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Vorel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Vorel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojtech Vorel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojtech Vorel 18 Haziran 1996 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Vorel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojtech Vorel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Vojtech Vorel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Vojtech Vorel'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vojtech Vorel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vojtechvorel/

Vojtech Vorel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojtech Vorel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Vojtech Vorel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojtech Vorel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2014 yılında Sparta Prag

2 Temmuz 2015 yılında Vlasim

30 Haziran 2016 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2016 yılında Vlasim

31 Aralık 2016 yılında Sparta Prag

27 Temmuz 2018 yılında FK Senica

20 Temmuz 2020 yılında Sparta Prag

3 Ağustos 2020 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2022 yılında Sparta Prag

Vojtech Vorel kimdir

Vojtech Vorel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojtech Vorel şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AFK Slavoj Podolí Praha (2002 - 2003)
AC Sparta Praha (2003 - 2014)

Vojtech Vorel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Vojtech Vorel nereli

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