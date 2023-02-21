Martin Vitik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Vitik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Vitik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Vitik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Vitik 21 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Vitík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Vitik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Martin Vitik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Vitik'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Martin Vitik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Vitik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Vitik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Vitik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag U19

1 Ocak 2021 yılında Sparta Prag

Martin Vitik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Vitik şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Vitik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Králův Dvůr (2009 - 2016)FC Tempo Praha (2016 - 2017)AC Sparta Praha (2017 - 2020)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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