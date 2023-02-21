Ladislav Krejci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladislav Krejci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ladislav Krejci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ladislav Krejci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ladislav Krejci 20 Nisan 1999 tarihinde Rosice şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ladislav Krejčí şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ladislav Krejci Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Ladislav Krejci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ladislav Krejci'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ladislav Krejci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ladislav Krejci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ladislav Krejci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ladislav Krejci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Zbrojovka Brno

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag

Ladislav Krejci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ladislav Krejci şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ladislav Krejci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Slovan Rosice (2006 - 2008)FC Zbrojovka Brno (2008 - 2011)FC Slovan Rosice (2011 - 2012)FC Zbrojovka Brno (2012 - 2016)

Çek Cumhuriyeti takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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