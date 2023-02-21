Ondrej Celustka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Celustka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Celustka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Celustka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Celustka 18 Haziran 1989 tarihinde Zlín şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Čelůstka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Celustka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Ondrej Celustka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 4 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ondrej Celustka'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Celustka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OndrejCelustka

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http://www.facebook.com/OndrejCelustka

Ondrej Celustka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Celustka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ondrej Celustka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Celustka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Tescoma Zlin

1 Temmuz 2009 yılında Slavia Prag

31 Ocak 2010 yılında Palermo

30 Haziran 2010 yılında Slavia Prag

20 Temmuz 2011 yılında Trabzonspor

12 Ağustos 2013 yılında Sunderland

30 Haziran 2014 yılında Trabzonspor

24 Ağustos 2014 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2015 yılında Antalyaspor

4 Ağustos 2020 yılında Sparta Prag

Ondrej Celustka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Celustka şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ondrej Celustka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Tescoma Zlín (1998 - 2002)SK Paseky Zlín (2002 - 2003)FC Tescoma Zlín (2003 - 2008)

Çek Cumhuriyeti takımında 3 numaralı formasıyla 15 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 3 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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