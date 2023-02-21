Lukas Haraslin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Haraslin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Haraslin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Haraslin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Haraslin 26 Mayıs 1996 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Haraslín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Haraslin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Agency yapmaktadır. Lukas Haraslin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Haraslin'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Haraslin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukasharaslin27/

Lukas Haraslin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Haraslin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lukas Haraslin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Haraslin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Parma U19

7 Temmuz 2015 yılında Lechia Gdansk

31 Ocak 2020 yılında Sassuolo

31 Ağustos 2020 yılında Lechia Gdansk

1 Eylül 2020 yılında Sassuolo

30 Ağustos 2021 yılında Sparta Prag

30 Haziran 2022 yılında Sassuolo

1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag

Lukas Haraslin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Haraslin şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Haraslin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK LamačŠK Slovan Bratislava

Slovakya takımında 7 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 2 gol atmıştır.

Slovakya U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

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