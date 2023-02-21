Jaroslav Zeleny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslav Zeleny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaroslav Zeleny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaroslav Zeleny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaroslav Zeleny 20 Ağustos 1992 tarihinde Hradec Králové şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jaroslav Zelený şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaroslav Zeleny Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Jaroslav Zeleny, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaroslav Zeleny'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jaroslav Zeleny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaroslav Zeleny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jaroslav Zeleny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaroslav Zeleny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Hradec Kralove

14 Temmuz 2014 yılında Karvina

30 Haziran 2015 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2015 yılında Karvina

23 Ocak 2017 yılında Jablonec

1 Temmuz 2018 yılında Slavia Prag

14 Şubat 2020 yılında Mlada Boleslav

31 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag

20 Ağustos 2020 yılında Jablonec

30 Haziran 2021 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2021 yılında Jablonec

1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag

Jaroslav Zeleny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaroslav Zeleny şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jaroslav Zeleny Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AFK Hronov (2000 - 2003)FK Náchod (2003 - 2006)FC Hradec Králové (2006 - 2009)

Çek Cumhuriyeti takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.