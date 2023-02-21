Filip Panak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Panak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Panak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Panak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Panak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Panak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Panak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Panak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Panak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Panak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Panak 2 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Panák şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Panak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports & Counselling, s.r.o. yapmaktadır. Filip Panak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 22 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Filip Panak'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Panak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Panak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Panak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Panak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Karvina

22 Şubat 2019 yılında Sparta Prag

Filip Panak kimdir

Filip Panak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Panak şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Primus Příbor (2003 - 2007)
ŠSK Bílovec (2007 - 2010)
FC Baník Ostrava (2010 - 2011)
MFK Frýdek-Místek (2011 - 2012)
FK Bílovec (2012 - 2013)
MFK Frýdek-Místek (2013 - 2014)

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Filip Panak nereli

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