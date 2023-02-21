Jan Kuchta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kuchta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Kuchta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Kuchta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Kuchta 8 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Kuchta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Jan Kuchta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Kuchta'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Kuchta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kuchti_cc/

Jan Kuchta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Kuchta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jan Kuchta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Kuchta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2016 yılında Bohemians 1905

31 Aralık 2017 yılında Slavia Prag B

14 Şubat 2018 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2018 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2018 yılında Slovacko

31 Aralık 2018 yılında Slavia Prag B

2 Ocak 2019 yılında Teplice

30 Haziran 2019 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2019 yılında Slovan Liberec

21 Şubat 2020 yılında Slavia Prag B

22 Şubat 2020 yılında Slovan Liberec

3 Ağustos 2020 yılında Slavia Prag

12 Ocak 2022 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag

30 Haziran 2023 yılında Loko Moskova

Jan Kuchta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Kuchta şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Kuchta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MFK Pardubice (2003 - 2005)TJ Sokol Rosice nad Labem (2005 - 2006)MFK Pardubice (2006)RMSK Cidlina Nový Bydžov (2007 - 2010)AC Sparta Praha (2010 - 2013)SK Slavia Praha (2013 - 2015)

Çek Cumhuriyeti takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 2 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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