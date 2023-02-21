Jan Kuchta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kuchta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Kuchta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Kuchta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jan Kuchta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kuchta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Kuchta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kuchta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Kuchta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Kuchta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Kuchta 8 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Kuchta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Jan Kuchta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Kuchta'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Kuchta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kuchti_cc/

Jan Kuchta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Kuchta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jan Kuchta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Kuchta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2016 yılında Bohemians 1905

31 Aralık 2017 yılında Slavia Prag B

14 Şubat 2018 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2018 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2018 yılında Slovacko

31 Aralık 2018 yılında Slavia Prag B

2 Ocak 2019 yılında Teplice

30 Haziran 2019 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2019 yılında Slovan Liberec

21 Şubat 2020 yılında Slavia Prag B

22 Şubat 2020 yılında Slovan Liberec

3 Ağustos 2020 yılında Slavia Prag

12 Ocak 2022 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag

30 Haziran 2023 yılında Loko Moskova

Jan Kuchta kimdir

Jan Kuchta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Kuchta şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MFK Pardubice (2003 - 2005)
TJ Sokol Rosice nad Labem (2005 - 2006)
MFK Pardubice (2006)
RMSK Cidlina Nový Bydžov (2007 - 2010)
AC Sparta Praha (2010 - 2013)
SK Slavia Praha (2013 - 2015)

Jan Kuchta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 2 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jan Kuchta nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Karel Pojezny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karel Pojezny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karel Pojezny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karel Pojezny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anderson Pico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Pico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anderson Pico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Pico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Lastuvka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Lastuvka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Lastuvka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Lastuvka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Volodymyr Shopin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Shopin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Volodymyr Shopin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Shopin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!