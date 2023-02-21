Asger Sorensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asger Sorensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asger Sorensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asger Sorensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asger Sorensen 5 Haziran 1996 tarihinde Virklund şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Asger Strømgaard Sørensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asger Sorensen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Asger Sorensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Asger Sorensen'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Asger Sorensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asger Sorensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Asger Sorensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asger Sorensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Midtjylland U19

30 Ocak 2014 yılında RB Salzburg

31 Ocak 2014 yılında FC Liefering

30 Haziran 2014 yılında RB Salzburg

7 Temmuz 2017 yılında Regensburg

30 Haziran 2019 yılında RB Salzburg

6 Temmuz 2019 yılında Nürnberg

20 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag

Asger Sorensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asger Sorensen şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Asger Sorensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Virklund BK, Silkeborg IF, FC Midtjylland

Danimarka U21 takımında 12 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U18 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Danimarka U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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