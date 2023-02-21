Jan Mejdr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Mejdr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Mejdr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Mejdr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Mejdr 11 Mayıs 1995 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Mejdr Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSG-Agency yapmaktadır. Jan Mejdr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Mejdr'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Mejdr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Mejdr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Mejdr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Mejdr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sparta Praha B

19 Şubat 2015 yılında Dukla Prag

31 Aralık 2015 yılında Sparta Praha B

1 Ocak 2016 yılında Banik Sokolov

31 Ocak 2020 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag

Jan Mejdr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Mejdr şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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