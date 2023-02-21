Martin Minchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Minchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Minchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Minchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Minchev 22 Nisan 2001 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Янков Минчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Minchev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Borislav Dvorzak yapmaktadır. Martin Minchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Minchev'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Minchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Minchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Minchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Minchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Cherno More

3 Ağustos 2020 yılında Sparta Prag

Martin Minchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Minchev şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Minchev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cherno More Varna (2008 - 2017)

Bulgaristan takımında 19 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U18 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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