Kaan Kairinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Kairinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kaan Kairinen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kaan Kairinen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kaan Kairinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Kairinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kaan Kairinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Kairinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Kairinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Kairinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Kairinen 22 Aralık 1998 tarihinde Kaarina şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya,Türk uyrukludur.Gerçek adı da Kasper Kaan Kairinen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Kairinen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Kaan Kairinen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaan Kairinen'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kaan Kairinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Kairinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Kaan Kairinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Kairinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Inter

1 Şubat 2016 yılında Midtjylland

15 Ağustos 2017 yılında Skive IK

31 Aralık 2017 yılında Midtjylland

6 Ağustos 2018 yılında FC Inter

31 Aralık 2018 yılında Midtjylland

1 Ocak 2019 yılında HJK Helsinki

31 Aralık 2019 yılında Midtjylland

5 Şubat 2020 yılında Lillestrøm

31 Aralık 2020 yılında Midtjylland

15 Ocak 2021 yılında Lillestrøm

1 Ocak 2023 yılında Sparta Prag

Kaan Kairinen kimdir

Kaan Kairinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Kairinen şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Inter Turku

Kaan Kairinen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya takımında 15 numaralı formasıyla 8 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kaan Kairinen nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Eldar Sehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Sehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eldar Sehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Sehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yegor Demchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Demchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yegor Demchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Demchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Frydrych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Frydrych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Frydrych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Frydrych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vyacheslav Tankovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Tankovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vyacheslav Tankovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Tankovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!