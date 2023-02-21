Kaan Kairinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Kairinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Kairinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Kairinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Kairinen 22 Aralık 1998 tarihinde Kaarina şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya,Türk uyrukludur.Gerçek adı da Kasper Kaan Kairinen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Kairinen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Kaan Kairinen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaan Kairinen'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kaan Kairinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Kairinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaan Kairinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Kairinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Inter

1 Şubat 2016 yılında Midtjylland

15 Ağustos 2017 yılında Skive IK

31 Aralık 2017 yılında Midtjylland

6 Ağustos 2018 yılında FC Inter

31 Aralık 2018 yılında Midtjylland

1 Ocak 2019 yılında HJK Helsinki

31 Aralık 2019 yılında Midtjylland

5 Şubat 2020 yılında Lillestrøm

31 Aralık 2020 yılında Midtjylland

15 Ocak 2021 yılında Lillestrøm

1 Ocak 2023 yılında Sparta Prag

Kaan Kairinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Kairinen şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kaan Kairinen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Inter Turku

Finlandiya takımında 15 numaralı formasıyla 8 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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