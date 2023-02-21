Lukas Sadilek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Sadilek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Sadilek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Sadilek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Sadilek 23 Mayıs 1996 tarihinde Uherský Ostroh şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Sadílek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Sadilek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports & Counselling, s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Sadilek'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Sadilek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Sadilek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lukas Sadilek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Sadilek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Slovacko

1 Temmuz 2016 yılında Banik Sokolov

31 Aralık 2016 yılında Slovacko

14 Şubat 2017 yılında Banik Sokolov

30 Haziran 2017 yılında Slovacko

2 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag

Lukas Sadilek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Sadilek şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Sadilek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Uherský Ostroh (2002 - 2004)FK Ostrožská Nová Ves (2004 - 2007)1.FC Slovácko (2007 - 2009)FC Baník Ostrava (2009 - 2011)1.FC Slovácko (2011 - 2015)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 18 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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