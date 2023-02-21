David Pavelka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Pavelka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Pavelka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Pavelka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Pavelka 18 Mayıs 1991 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Pavelka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. David Pavelka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. David Pavelka'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Pavelka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/davapavelka

David Pavelka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Pavelka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Pavelka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Pavelka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sparta Praha B

1 Ocak 2011 yılında Sparta Prag

1 Ağustos 2011 yılında Slovacko

30 Haziran 2012 yılında Sparta Prag

8 Ocak 2013 yılında Slovan Liberec

19 Ocak 2016 yılında Kasımpaşa

5 Ekim 2020 yılında Sparta Prag

David Pavelka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Pavelka şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Pavelka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ABC Braník (1997 - 2000)AC Sparta Praha (2000 - 2009)

Çek Cumhuriyeti takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

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