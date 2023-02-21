Adam Karabec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Karabec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Karabec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Karabec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Karabec 2 Temmuz 2003 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Karabec Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Adam Karabec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Karabec'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Karabec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Karabec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adam Karabec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Karabec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag U19

1 Ocak 2020 yılında Sparta Praha B

1 Mayıs 2020 yılında Sparta Prag

Adam Karabec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Karabec şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Karabec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Bohemians Praha 1905 (2009 - 2015)AC Sparta Praha (2015 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

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